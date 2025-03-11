Подкастер Лекс Фридман пожаловался на атаку дронов на Москву, где он мог брать интервью у Путина

Во вторник, 11 марта, беспилотники рекордно атаковали российскую столицу. На взрывы пожаловался и подкастер украинско-еврейского происхождения Лекс Фридман, который сейчас находится в Москве, вероятно, для записи интервью с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Х Фридмана. Сейчас с американцем все хорошо, он планирует отправиться в Саудовскую Аравию.

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Фридман сомневается в украинском желании мира

Подкастер сообщил, что находился очень близко к месту атаки беспилотников. События ночи 11 марта, а также взрывы в Киеве, когда Фридман брал интервью у Владимира Зеленского, заставили американца сомневаться в стремлении Украины и России достичь мира.

Когда я путешествовал по Украине, было несколько случаев, когда я был на волоске от гибели. И то же самое сейчас в Москве. Это не действия двух сторон, которые стремятся к миру,

– написал он.

Несмотря на это подкастер якобы молится за скорейшее заключение долговременного мирного соглашения. Более того, Фридман делает "свой маленький вклад в продвижение этого" вместе со всеми вовлеченными сторонами.

Напомним, россияне говорят, что перехватили 69 украинских дронов, которые двигались в направлении Москвы. Известно об 1 погибшем и 3 раненых. Кроме того, из-за ночной атаки введены ограничения на полеты в 4 ключевых аэропортах столицы государства-агрессора.