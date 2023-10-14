Это украинская разработка, с помощью которой российские захватчики испытывают хорошую порку. В Главном управлении разведки рассказали, как работает этот БПЛА и почему оккупанты боятся "Фурию".

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В чем особенность "Фурии"

Начнем с того, что способна она подниматься на высоту до 2500 метров. Что касается дистанции, на которой она может выполнять работу, то речь идет о 50 километрах. Беспрерывно этот беспилотник способен витать в воздухе более трех часов.

Следует отметить, что украинская армия получила этот дрон-разведчик еще до начала полномасштабного вторжения. И он уже получил репутацию одного из самых надежных, а также эффективных на поле боя.

Журналисты собственными глазами смогли увидеть, как "Фурия" ведет детальную разведку, доразведку, а также корректировку артиллерийского огня. Все это происходило на восточном театре боевых действий, где наши защитники продолжают уничтожать оккупантов.

Как отмечают в ГУР МО, за один боевой вылет "Фурия" обнаружила сразу три "жирных" цели врага. Речь идет о танке, а также замаскированной гаубице и установке ПВО.

Собственно, с помощью "Фурии" аэроразведчики 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады сразу же передали координаты целей артиллеристам. После этого наши военные нанесли мгновенный удар по российской смертоносной технике.

Пока оккупанты прицеливаются и готовятся атаковать наши позиции, наши военные уже несколько минут их "пасут". После оперативного обмена координатами происходит выстрел. Следует обратить внимание на то, что необходимо произвести один точный выстрел, ведь в противном случае российские цели могут убежать.

В сюжете можно увидеть, как ребята работают по русскому танку. До конца не понятно, получила ли тяжелая машина повреждения. Но, по меньшей мере, тот факт, что ей пришлось отойти, свидетельствует о том, что по нашим защитникам этот танк на этот раз бить не будет.