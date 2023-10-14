В частности, агенты "Атеш" сообщили, что оккупанты прячут артиллерийские установки. В частности, говорится о 2С5 "Гиацинт-С". Также там обнаружили САУ 2С1 "Гроздика" и КРАЗ-260.

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Оккупанты расконцентрируют свою технику, опасаясь точных попаданий СОУ относительно пунктов дислокаций российских подразделений,

– говорится в сообщении.

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У российских оккупантов нет никакого будущего на территории временно оккупированного Крыма. Украинские герои освободят полуостров.

Потери врага – главное

Российские оккупанты не зря прячут свою технику. Враг несет в Украине колоссальные потери. По состоянию на 14 октября известно, что ликвидировать удалось уже 286 890 оккупантов. Также нанесли мощные потери в оружии и технике. В частности, ликвидировать удалось около 5 тысяч танков. Кроме того, уничтожено фактически 10 тысяч боевых бронированных машин.

Потери врага растут каждый день. По состоянию на октябрь 2023 года сообщают, что только возле Авдеевки оккупанты теряют тысячи человек. Только с этого направления морги Донецка – переполнены. В то же время России безразличны свои потери. Она продолжает наступление, где все равно не добьется никакого успеха.