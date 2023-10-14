Зокрема, агенти "Атеш" повідомили, що окупанти ховають артилерійські установки. Зокрема, мовиться про 2С5 "Гіацинт-С". Також там виявили САУ 2С1 "Гроздика" та Краз-260.

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Окупанти розконцентрують свою техніку, побоюючись точних влучень СОУ щодо пунктів дислокацій російських підрозділів,

– мовиться у повідомленні.

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Російські окупанти не мають жодного майбутнього на території тимчасово окупованого Криму. Українські герої звільнять півострів.

Втрати ворога – головне

Російські окупанти не дарма ховають свою техніку. Ворог зазнає в Україні колосальних втрат. Станом на 14 жовтня відомо, що ліквідувати вдалося вже 286 890 окупантів. Також завдали потужних втрат у зброї та техніці. Зокрема, ліквідувати вдалося майже 5 тисяч танків. Окрім того, знищили фактично 10 тисяч бойових броньованих машин.

Втрати ворога зростають щодня. Станом на жовтень 2023 року повідомляють, що лише біля Авдіївки окупанти втрачають тисячі людей. Лише з цього напрямку морги Донецька – переповнені. Водночас Росії байдуже на свої втрати. Вона продовжує наступ, у якому все одно не досягне жодного успіху.