Відповідне відео з наслідками вже оприлюднили у мережі. Відомо, що наші оборонці знищили ворожу гаубицю Д-30.

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Прикордонна аеророзвідка влаштувала росіянам безсонну ніч

У ніч проти 14 жовтня прикордонна аеророзвідка на Сватівському напрямку уразила кілька вогневих позицій російських окупантів.

Так, було знищено кілька ворожих позицій з особовим складом, склад боєкомплекту та гаубицю Д-30.

Наслідки удару по російських позиціях: дивіться відео

Шалені втрати росіян на фронті

Станом на 14 жовтня ЗСУ вже знищили близько 286 890 окупантів. За минулу добу ліквідовано 970 солдатів. Втрати у техніці:

танків – 4940 (+9),

бойових броньованих машин – 9337 (+24),

артилерійських систем – 6833 (+26),

РСЗВ – 811 (+0),

засобів ППО – 547 (+1),

літаків – 317 (+1),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),

крилатих ракет – 1531 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22),

спеціальної техніки – 971 (+4).

До речі, за останні 3 дні в ході штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених.

Протягом доби наша авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ ворога.