В понедельник, 16 октября, было опубликовано соответствующее видео, на котором виден результат работы украинских бойцов. Собственно, от беспилотных летательных аппаратов России в результате работы системы HIMARS не осталось ни следа.
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Дроны ZALA были уничтожены
Выявить российские БПЛА удалось, проведя разведывательную работу. Далее было непродолжительное наблюдение во время которого был скорректирован огонь по цели и впоследствии нанесен сокрушительный удар.
В ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – место расположения российских экипажей БПЛА ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS. Один удар – и у оккупантов поубавилось дронов,
– говорится в источнике.
Кроме того, там как доказательство представлено видео, на котором видно, как Силы специальных операций провели успешную операцию по уничтожению беспилотников противника.
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Что известно о БПЛА ZALAЭти беспилотники бывают вертолетного и самолетного типов, довольно небольшие по габаритам, но могут летать на расстояние до 120 километров. Размах крыла дрона – 6 метров, продолжительность полета – от 1,5 до 8 часов. Всё зависит от модели.
Источник: Википедия
Безумные потери оккупантов
- В общем, с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 5 280 единиц БПЛА оперативно-тактического уровня русских захватчиков. Только 11 – за минувшие сутки.
- В то же время Вооруженные Силы "задвухсотили" от 24 февраля 2022 года 288 630 бойцов так называемой "второй армии мира". За прошедшие сутки – около 860 военных, что является очень хорошим результатом.
- Многие захватчики отправляются к Кобзону именно с восточных направлений фронта, где продолжаются активные бои. В частности, оккупанты проводили "мясные штурмы" на Авдеевском направлении.