У понеділок, 16 жовтня, було опубліковано відповідне відео, на якому видно результат роботи українських бійців. Власне, від безпілотних літальних апаратів Росії внаслідок роботи системи HIMARS не залишилось ні сліду.

Дивіться також Дорогий і неідеальний: що таке "Залізний купол", чому не врятував Ізраїль і чи підходить Україні

Дрони ZALA були знищені

Виявити російські БпЛА вдалось, провівши розвідувальну роботу. Далі було нетривале спостереження під час якого було скориговано вогонь по цілі та згодом завдано нищівного удару.

Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місце розташування російських екіпажів БпЛА ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS. Один удар – і в окупантів поменшало дронів,

– йдеться в джерелі.

Окрім того, там як доказ наведено відео, на якому видно, як Сили спеціальних операцій провели успішну операцію зі знищення безпілотників противника.

ЗСУ знищили місце дислокації російських БпЛА: дивіться відео ССО

Що відомо про БпЛА ZALA Ці безпілотники бувають вертолітного та літакового типів, досить невеликі за габаритами, однак можуть літати на відстань до 120 кілометрів. Розмах крила дрона – 6 метрів, тривалість польоту – від 1,5 до 8 годин. Усе залежить від моделі.

Джерело: Вікіпедія

Шалені втрати окупантів