БПП и "Народный фронт" – наибольшие кнопкодавы года: интересные данные в инфографике

Во время голосований Верховной Рады в 2018 году как минимум 140 нардепов кнопкодавили 1 270 раз.

Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО.

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Отмечается, что чаще всего ловили на кнопкодавстве представителей фракции "Блок Петра Порошенко" (475 раз), фракции "Народный фронт" (334 раза), группы "Возрождение" (237 раз).



Инфографика ЧЕСНО

Также сообщается, что чаще всего нарушал персональное голосование Антон Яценко из группы "Возрождение" – 97 раз.



Инфографика ЧЕСНО

В ведомстве добавили, что проблема неперсонального голосования связана с низким уровнем посещаемости нардепов.



Инфографика ЧЕСНО

Напомним, что в первом месяце 2019 года нардепы показали рекордно низкий уровень участия в голосованиях парламента. Больше 90% голосований Верховной Рады пропустил 81 народный депутат.