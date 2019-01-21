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      БПП и "Народный фронт" – наибольшие кнопкодавы года: интересные данные в инфографике

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      БПП и "Народный фронт" – наибольшие кнопкодавы года
      БПП и "Народный фронт" – наибольшие кнопкодавы года / chesno.org

      Во время голосований Верховной Рады в 2018 году как минимум 140 нардепов кнопкодавили 1 270 раз.

      Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО.

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      Отмечается, что чаще всего ловили на кнопкодавстве представителей фракции "Блок Петра Порошенко" (475 раз), фракции "Народный фронт" (334 раза), группы "Возрождение" (237 раз).

      кнопкодави 2018 верховна рада депутати інфографіка
      Инфографика ЧЕСНО

      Также сообщается, что чаще всего нарушал персональное голосование Антон Яценко из группы "Возрождение" – 97 раз.

      кнопкодави верховна рада депутати 2018
      Инфографика ЧЕСНО

      В ведомстве добавили, что проблема неперсонального голосования связана с низким уровнем посещаемости нардепов.

      рівень відвідуваності нардепі верховна рада інфографіка
      Инфографика ЧЕСНО

      Напомним, что в первом месяце 2019 года нардепы показали рекордно низкий уровень участия в голосованиях парламента. Больше 90% голосований Верховной Рады пропустил 81 народный депутат.

      Теги: Новости Украины Новости политики Народный фронт Блок Петра Порошенко Верховная Рада Инфографика Статистика
      Источник: 24 Канал
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