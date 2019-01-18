Карточка Тимошенко "проголосовала" без нее в парламенте: фотодоказательство

Карточка главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко "голосовала" в Верховной Раде, при том, что сама политик не присутствовала на заседании. Однопартийцы говорили, что не видели Тимошенко в сессионном зале, однако уверяли, что "она где-то есть".

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

На фото сняли, что на рабочем месте Тимошенко в слоте есть карточка для голосования. Однако в течение пленарного дня эта карточка либо не голосовала, либо отсутствовала, кроме одного случая. Стоит объяснить, что если карточка не голосует, это означает, что в слоте она есть, но никаких действий не выполняет; карта отсутствует – то есть карта не в слоте.

Читайте также: Лжецы и манипуляторы: кто из политиков больше всего злоупотребляет доверием украинцев



Карточка Тимошено в Раде

Во время голосования за законопроект о переходе религиозных общин карточка Тимошенко четыре раза проголосовала "за".

Отметим, что народный депутат может голосовать своей карточкой с любого места в зале, однако во время этого голосования на табло системы "Рада" четко видно, что "за" голосовало именно место Тимошенко.





На видео зафиксировали, что на месте Тимошенко в это время голосовала ее коллега по фракции Александра Кужель. При этом, по данным сайта парламента, карточка самой Кужель отсутствовала в течение этих четырех голосований.



С места Тимошенко голосовала Кужель

В движении "Честно" отметили, что неоднократно фиксировали, как перед началом пленарного заседания один из членов фракции расставлял в слоты карты. Во фракции "Батькивщина" такую роль выполняют Вадим Ивченко, Сергей Евтушок и Иван Крулько.