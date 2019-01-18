Картка Тимошенко "проголосувала" без неї в парламенті: фотодоказ

Картка голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко "голосувала" у Верховній Раді, при тому, що сама політик не була присутньою на засіданні. Однопартійці казали, що не бачили Тимошенко в сесійній залі, проте запевняли, що "вона десь є".

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

На фото зняли, що на робочому місці Тимошенко у слоті є картка для голосування. Однак протягом пленарного дня ця картка або не голосувала, або була відсутня, окрім одного випадку. Варто пояснити, що якщо картка не голосує, це означає, що у слоті вона є, але жодних дій не виконує; картка відсутня – тобто картка не у слоті.

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Картка Тимошено в Раді

Під час голосування за законопроект про перехід релігійних громад картка Тимошенко чотири рази проголосувала "за".

Зазначимо, що народний депутат може голосувати своєю карткою з будь-якого місця в залі, проте під час цього голосування на табло системи "Рада" чітко видно, що "за" голосувало саме місце Тимошенко.





На відео зафіксували, що на місці Тимошенко в цей час голосувала її колега за фракцією Олександра Кужель. При цьому, за даними сайту парламенту, картка самої Кужель була відсутня протягом цих чотирьох голосувань.

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З місця Тимошенко голосувала Кужель

У русі "Чесно" наголосили, що неодноразово фіксували, як перед початком пленарного засідання один із членів фракції розставляв у слоти картки. У фракції "Батьківщина" таку роль виконують Вадим Івченко, Сергій Євтушок та Іван Крулько.