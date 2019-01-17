Томос-тур Порошенка: на зустріч з президентом на Волині людей звозили автобусами

Президент України Петро Порошенко 15 січня побував на Волині з розповідями про Томомс, які в народі вже прозвали "Томос-туром". При цьому на заходи за участі глави держави у Луцьку та Ківерцях людей організовано привозили автобусами.

Спостерігачі "Громадянської мережі "ОПОРА" зафіксували, як десятки людей після візиту Порошенка збиралися у групи та поверталися до автобусів, припаркованих на кількох вулицях.

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Під час візиту до Луцька Порошенка супроводжували почесний патріарх Православної церкви України Філарет та голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко. Були присутні і депутати Верховної Ради. Все відбувалося в робочий час, у момент проведення сесії парламенту.

Активісти уточнили, що у Луцьку вони помітили, як автобуси підвозили соті волинян до околиць міста. Звідти люди невеликими групами прибували на Театральний майдан до Свято-Троїцького собору.

Окрім того, зафіксували щонайменше 9 автобусів, які відвозили людей до райцентрів після того, як у місті завершилися заходи. Зокрема, люди збиралися у групи по 5-10 осіб та вирушали із центру міста до не рейсових автобусів. Спостерігачі виявили 6 автобусів із табличками "Нерегулярні перевезення" у Луцьку. На питання, куди автобуси везуть людей, самі пасажири та водії відповіли, що до міст Нововолинськ, Ковель та Горохів.



Автобуси, якими людей організовано звозили та відвозили з Луцька//Фото: ОПОРА

Такі ж автобуси помітили й у місті Ківерці. Вони теж спершу привезли волинян до міста з інших районів та ближніх сіл, а також розвозили людей після завершення зустрічі у місцевому будинку культури.

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Автобуси, якими людей звозили на "Томос-тур" у Ківерці//Фото: ОПОРА

Всередину приміщення будинку культури людей пускали за списками. Ті, кого не було у переліку, залишалися чекати у коридорі перед входом. Опісля, вже перед входом безпосередньо до зали, ще раз перевіряли наявність особи у списку та документи, які підтверджують особу. Уточнювали питання щодо списку у голови Ківерцівської РДА Валерія Ткачука.

Для преси був окремий список. З’ясувати, хто та за яким принципом складав списки, не вдалося. Люди, яких не було в списку, почали обурюватися.