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      Томос-тур Порошенка: на зустріч з президентом на Волині людей звозили автобусами

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      На Волині людей звозили автобусами на зустріч із Порошенком на тему Томосу
      На Волині людей звозили автобусами на зустріч із Порошенком на тему Томосу / Oporaua.org

      Президент України Петро Порошенко 15 січня побував на Волині з розповідями про Томомс, які в народі вже прозвали "Томос-туром". При цьому на заходи за участі глави держави у Луцьку та Ківерцях людей організовано привозили автобусами.

      Спостерігачі "Громадянської мережі "ОПОРА" зафіксували, як десятки людей після візиту Порошенка збиралися у групи та поверталися до автобусів, припаркованих на кількох вулицях.

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      Під час візиту до Луцька Порошенка супроводжували почесний патріарх Православної церкви України Філарет та голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко. Були присутні і депутати Верховної Ради. Все відбувалося в робочий час, у момент проведення сесії парламенту.

      Активісти уточнили, що у Луцьку вони помітили, як автобуси підвозили соті волинян до околиць міста. Звідти люди невеликими групами прибували на Театральний майдан до Свято-Троїцького собору.

      Окрім того, зафіксували щонайменше 9 автобусів, які відвозили людей до райцентрів після того, як у місті завершилися заходи. Зокрема, люди збиралися у групи по 5-10 осіб та вирушали із центру міста до не рейсових автобусів. Спостерігачі виявили 6 автобусів із табличками "Нерегулярні перевезення" у Луцьку. На питання, куди автобуси везуть людей, самі пасажири та водії відповіли, що до міст Нововолинськ, Ковель та Горохів.

      Томос-тур Порошенко Волинь
      Автобуси, якими людей організовано звозили та відвозили з Луцька//Фото: ОПОРА

      Такі ж автобуси помітили й у місті Ківерці. Вони теж спершу привезли волинян до міста з інших районів та ближніх сіл, а також розвозили людей після завершення зустрічі у місцевому будинку культури.

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      Томос-тур Порошенко
      Автобуси, якими людей звозили на "Томос-тур" у Ківерці//Фото: ОПОРА

      Всередину приміщення будинку культури людей пускали за списками. Ті, кого не було у переліку, залишалися чекати у коридорі перед входом. Опісля, вже перед входом безпосередньо до зали, ще раз перевіряли наявність особи у списку та документи, які підтверджують особу. Уточнювали питання щодо списку у голови Ківерцівської РДА Валерія Ткачука.

      Для преси був окремий список. З’ясувати, хто та за яким принципом складав списки, не вдалося. Люди, яких не було в списку, почали обурюватися.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Томос Волинь Новини Луцька Релігія Філарет
      Джерело: 24 Канал
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