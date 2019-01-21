БПП і "Народний фронт"– найбільші кнопкодави року: цікаві дані в інфографіці

Під час голосувань Верховної Ради у 2018 році щонайменше 140 нардепів кнопкодавили 1 270 рази.

Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО.

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Зазначається, що найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції "Блок Петра Порошенка" (475 разів), фракції "Народний фронт" (334 разів), групи "Відродження" (237 разів).



Інфографіка ЧЕСНО

Також повідомляється, що найчастіше порушував персональне голосування Антон Яценко з групи "Відродження" – 97 разів.



Інфографіка ЧЕСНО

У відомстві додали, що проблема неперсонального голосування пов'язана з низьким рівнем відвідуваності нардепів.



Інфографіка ЧЕСНО

Нагадаємо, що у першому місяці 2019 року нардепи показали рекордно низький рівень участі в голосуваннях парламенту. Понад 90% голосувань Верховної Ради пропустив 81 народний депутат.