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      БПП і "Народний фронт"– найбільші кнопкодави року: цікаві дані в інфографіці

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      БПП і "Народний фронт"– найбільші кнопкодави року
      БПП і "Народний фронт"– найбільші кнопкодави року / chesno.org

      Під час голосувань Верховної Ради у 2018 році щонайменше 140 нардепів кнопкодавили 1 270 рази.

      Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО.

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      Зазначається, що найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції "Блок Петра Порошенка" (475 разів), фракції "Народний фронт" (334 разів), групи "Відродження" (237 разів).

      кнопкодави 2018 верховна рада депутати інфографіка
      Інфографіка ЧЕСНО

      Також повідомляється, що найчастіше порушував персональне голосування Антон Яценко з групи "Відродження" – 97 разів.

      кнопкодави верховна рада депутати 2018
      Інфографіка ЧЕСНО

      У відомстві додали, що проблема неперсонального голосування пов'язана з низьким рівнем відвідуваності нардепів.

      рівень відвідуваності нардепі верховна рада інфографіка
      Інфографіка ЧЕСНО

      Нагадаємо, що у першому місяці 2019 року нардепи показали рекордно низький рівень участі в голосуваннях парламенту. Понад 90% голосувань Верховної Ради пропустив 81 народний депутат.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка Народний фронт Статистика Інфографіка
      Джерело: 24 Канал
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