Нероби у Раді: депутати прогуляли рекордну кількість голосувань

У першому місяці 2019 року нардепи показали рекордно низький рівень участі в голосуваннях парламенту. Понад 90% голосувань Верховної Ради пропустив 81 народний депутат.

Про це повідомляють у прес-службі Комітету виборців України (КВУ).

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Відомо, що 39 нардепів не проголосували ні разу за місяць, що є найгіршим показником за час роботи дев'ятої сесії Верховної Ради (вересень – січень). Наприклад у грудні ні разу не проголосували 19 депутатів, у листопаді – 7, у жовтні – 14, у вересні – 11.

Жодного разу в січні не проголосували Микитась, Рабинович, Ковальчук, Мартиняк, Різаненко, Матіос, Денисенко, Мисик, Луценко, Скрипник, Бухарев, Дубіль, Соболєв, Білецький, Богуслаєв, Винник, Михайло і Дмитро Добкіни, Довгий, Донець, Жеваго, Журжій, Зварич, Клюєв, Костянтинівський, Корнацький, Котвицький, Мураєв, Ничипоренко, Омельянович, Онищенко, Сабашук, Савченко, Семенченко, Бакулін, Тригубенко, Чепинога, Шкіря, Ярош,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що майже нульові показники голосувань у таких політиків, як Юлія Тимошенко (взяла участь у 4% голосувань), Нестор Шуфрич (6%), Олександр Вілкул (8%), Сергій Льовочкін (8%). Більше того у КВУ підкреслили, що ці нардепи не голосували з невідомих причин. Тобто, не через хвороби або відрядження.

Загалом для України вже стало нормою, що робота парламенту в місяці виборів є фактично паралізованою,

– додали у КВУ.

До слова, у січні було проведено шість пленарних засідань Ради, на яких відбулося 98 голосувань.

Раніше 24 канал писав, що 48 народних депутатів досі за чотири роки не стали авторами жодного прийнятого закону. Не дивно, що серед лідерів – "опоблоківці".