Бездельники в Раде: депутаты прогуляли рекордное количество голосований

В первом месяце 2019 года нардепы показали рекордно низкий уровень участия в голосованиях парламента. Более 90% голосований Верховной Рады пропустил 81 народный депутат.

Об этом сообщают в пресс-службе Комитета избирателей Украины (КИУ).

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Известно, что 39 нардепов не проголосовали ни разу за месяц, что является наихудшим показателем за время работы девятой сессии Верховной Рады (сентябрь – январь). Например, в декабре ни разу не проголосовали 19 депутатов, в ноябре – 7, в октябре – 14, в сентябре – 11.

Ни разу в январе не проголосовали Микитась, Рабинович, Ковальчук, Мартыняк, Ризаненко, Матиос, Денисенко, Мисик, Луценко, Скрипник, Бухарев, Дубиль, Соболев, Белецкий, Богуслаев, Винник, Михаил и Дмитрий Добкины, Довгий, Донец, Жеваго, Журжий, Зварыч, Клюев, Константиновский, Корнацкий, Котвицкий, Мураев, Ничипоренко, Омельянович, Онищенко, Сабашук, Савченко, Семенченко, Бакулин, Тригубенко, Чепинога, Шкиря, Ярош,

– говорится в сообщении.

Интересно, что почти нулевые показатели голосований у таких политиков, как Юлия Тимошенко, которая приняла участие в 4% голосований), Нестор Шуфрич (6%), Александр Вилкул (8%), Сергей Левочкин (8%). Более того, в КИУ подчеркнули, что эти нардепы не голосовали по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.

В целом для Украины уже стало нормой, что работа парламента в месяце выборов фактически парализована,

– добавили в КИУ.

К слову, в январе было проведено шесть пленарных заседаний Рады, на которых произошло 98 голосований.

Ранее 24 канал писал, что 48 народных депутатов до сих пор за четыре года не стали авторами ни одного принятого закона. Неудивительно, что среди лидеров – "оппоблоковцы".