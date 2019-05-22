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      БПП не будет голосовать за изменение избирательного законодательства

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      Член фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что БПП не будет голосовать за изменение избирательного законодательства
      Член фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что БПП не будет голосовать за изменение избирательного законодательства / liga.net

      Депутаты из фракции "Блока Петра Порошенко" не собираются голосовать за изменение избирательного законодательства на экстренном заседании Верховной Рады 22 мая.

      Член фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что законопроект никто не видел и за него "мы голосовать не будем", пишет "Громадское".

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      "Тем более за закрытые списки, когда только лидер партии решает, у кого будет мандат", – добавил Гончаренко.

      Член фракции БПП отметил, что фракция выступает за открытые списки и избирательный кодекс – "за который мы уже проголосовали в первом чтении и который обещал сам Зеленский".

      Что известно о внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая?21 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой: созвать 22 мая внеочередное заседание парламента и изменить закон о выборах народных депутатов. Андрей Парубий назначил заседание на 22 мая.

      Согласно тексту распоряжения, Рада рассмотрит по требованию президента, внесение изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", а также – внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Верховная Рада Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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