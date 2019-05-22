БПП не буде голосувати за зміну виборчого законодавства

Депутати з фракції "Блоку Петра Порошенка" не збираються голосувати за зміну виборчого законодавства на екстреному засіданні Верховної Ради 22 травня.

Член фракції БПП Олексій Гончаренко заявив, що законопроекту ніхто не бачив і за нього "ми голосувати не будемо", повідомляють журналісти 24 каналу.

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"Тим паче за закриті списки, коли лише лідер партії вирішує, хто матиме мандат", – додав Гончаренко.

Член фракції БПП наголосив, що фракція виступає за відкриті списки та виборчий кодекс — "за який ми вже проголосували у першому читанні і який обіцяв сам Зеленський".

Що відомо про позачергове засідання Верховної Ради 22 травня? 21 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням: скликати 22 травня позачергове засідання парламенту і змінити закон про вибори народних депутатів. Андрій Парубій призначив засідання на 22 травня.



Згідно з текстом розпорядження, Рада розгляне, на вимогу президента, внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також – внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".