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      БПП не буде голосувати за зміну виборчого законодавства

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      Член фракції БПП Олексій Гончаренко заявив, що БПП не буде голосувати за зміну виборчого законодавства
      Член фракції БПП Олексій Гончаренко заявив, що БПП не буде голосувати за зміну виборчого законодавства / liga.net

      Депутати з фракції "Блоку Петра Порошенка" не збираються голосувати за зміну виборчого законодавства на екстреному засіданні Верховної Ради 22 травня.

      Член фракції БПП Олексій Гончаренко заявив, що законопроекту ніхто не бачив і за нього "ми голосувати не будемо", повідомляють журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

      "Тим паче за закриті списки, коли лише лідер партії вирішує, хто матиме мандат", – додав Гончаренко.

      Член фракції БПП наголосив, що фракція виступає за відкриті списки та виборчий кодекс — "за який ми вже проголосували у першому читанні і який обіцяв сам Зеленський".

      Що відомо про позачергове засідання Верховної Ради 22 травня? 21 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням: скликати 22 травня позачергове засідання парламенту і змінити закон про вибори народних депутатів. Андрій Парубій призначив засідання на 22 травня.

      Згідно з текстом розпорядження, Рада розгляне, на вимогу президента, внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також – внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

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      Теги: Законодавство Володимир Зеленський Верховна Рада Новини України Новини політики Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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