Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также В Германии 4 подростков осудили за убийство юных украинских баскетболистов

В Манхэттене убили Брайана Томпсона

В Нью-Йорке 4 декабря около 06:46 по местному времени (13:46 по киевскому времени) убили Брайана Томпсона – генерального директора одной из крупнейших страховых американских компаний United Healthcare. Это было целенаправленное нападение возле отеля Hilton.

В СМИ сообщили, что Томпсон как раз пришел на ежегодную конференцию инвесторов UnitedHealthcare, которая проходила в бальном зале отеля. Вооруженный мужчина в маске около 10 минут ждал появления гендиректора страховой компании.

Справка. UnitedHealthcare входит в группу компаний UnitedHealth Group – крупнейшей медицинской страховой компании в США, которая занимает восьмое место в рейтинге Fortune Global 500. UnitedHealthcare страхует более 52 миллионов человек во всем мире, причем около 90% – в США.

Нападавший с расстояния около 6 метров несколько раз выстрелил в Томпсона, после чего сел на велосипед и скрылся с места преступления. Полиция предполагает, что злоумышленник убежал в Центральный парк, чтобы слиться с толпой и после – продолжить побег. Сейчас поиски стрелка продолжаются, мотивы убийства неизвестны.

50-летний Томпсон получил ранение в грудь. Сотрудники скорой доставили его в критическом состоянии в больницу Маунт-Синай, однако медики не успели спасти мужчину и констатировали смерть.

Известно, что Томпсон работал в компании United Healthcare с 2004 года. В 2021 году он был назначен на должность генерального директора.