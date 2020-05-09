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На Бранденбургских воротах в Берлине написали слово "Спасибо": фото

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"Дякую" на Бранденбурзьких воротах
"Дякую" на Бранденбурзьких воротах / GettyImages

К 75 годовщине освобождения Европы от нацизма в Берлине провели необычную акцию. На Бранденбургских воротах подсветили слово "Спасибо" на семи языках. Появилась надпись и на украинском языке.

Этой проекцией организаторы хотели поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма. Об этом говорится в анонсе организации Kulturprojekte Berlin, которая занималась созданием действа.

Перед этим В Британии опубликовали последнее сообщение нацистов перед капитуляцией

Надпись появилась вечером 8 мая, проекцию засветили на украинском, польском, белорусском, русском, английском, французском и немецком языках. На фронтоне осветили надпись "8 мая 1945".

Берлін 8 травняНадпись на языках "союзников" / изображения GettyImages

Бранденбурзькі ворота

Бранденбургские ворота подсветили к торжествам Дня памяти и примирения / Изображение GettyImages

ВійнаГлавные даты Второй мировой / Инфографика 24 канала

Нужно помнить. Вторая мировая война в Европе закончилась ночью 8 мая 1945 года, тогда Германия подписала акт о капитуляции. Однако в мире война продолжалась до 2 сентября 1945 года, когда акт о капитуляции подписала Япония.

Автор: Вероника Климская
Теги: История 9 мая День памяти и примирения
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