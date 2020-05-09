На Бранденбурзьких воротах у Берліні написали слово "дякую": фото
До 75 річниці визволення Європи від нацизму у Берліні провели незвичну акцію. На Бранденбурзьких воротах підсвітили слово "дякую" сімома мовами. З'явився напис і українською мовою.
Цієї проєкцією організатори хотіли подякувати союзникам за визволення Європи від націонал-соціалізму. Про це йдеться в анонсі організації Kulturprojekte Berlin, яка займалася створенням дійства.
Перед тим У Британії опублікували останнє повідомлення нацистів перед капітуляцією
Напис з'явився ввечері 8 травня, проєкцію засвітили українською, польською, білоруською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. На фронтоні висвітлили напис "8 травня 1945".
Напис мовами "союзників" / Зображення GettyImages
Бранденбурзькі ворота підсвітили до урочистостей Дня пам'яті і примирення / Зображення GettyImages
Найголовніші дати Другої світової / Інфографіка 24 каналу
Потрібно пам'ятати. Друга світова війна в Європі закінчилась вночі 8 травня 1945, тоді Німеччина підписала акт про капітуляцію. Однак у світі війна тривала до 2 вересня 1945 року, коли акт про капітуляцію підписала Японія.