Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

На Бранденбурзьких воротах у Берліні написали слово "дякую": фото

-
"Дякую" на Бранденбурзьких воротах
"Дякую" на Бранденбурзьких воротах / GettyImages

До 75 річниці визволення Європи від нацизму у Берліні провели незвичну акцію. На Бранденбурзьких воротах підсвітили слово "дякую" сімома мовами. З'явився напис і українською мовою.

Цієї проєкцією організатори хотіли подякувати союзникам за визволення Європи від націонал-соціалізму. Про це йдеться в анонсі організації Kulturprojekte Berlin, яка займалася створенням дійства.

Перед тим У Британії опублікували останнє повідомлення нацистів перед капітуляцією

Напис з'явився ввечері 8 травня, проєкцію засвітили українською, польською, білоруською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. На фронтоні висвітлили напис "8 травня 1945".

Берлін 8 травня
Напис мовами "союзників" / Зображення GettyImages

Бранденбурзькі ворота

Бранденбурзькі ворота підсвітили до урочистостей Дня пам'яті і примирення / Зображення GettyImages

ВійнаНайголовніші дати Другої світової / Інфографіка 24 каналу

Потрібно пам'ятати. Друга світова війна в Європі закінчилась вночі 8 травня 1945, тоді Німеччина підписала акт про капітуляцію. Однак у світі війна тривала до 2 вересня 1945 року, коли акт про капітуляцію підписала Японія.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Історія 9 травня День пам'яті і примирення
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Все, що треба знати про прокрастинацію і боротьбу з нею
сьогодні , 19:01 Все, що треба знати про прокрастинацію і боротьбу з нею
Уляна Супрун
У мене був конфлікт із системою: Саакашвілі про стосунки з Порошенком та Аваковим
сьогодні , 19:00 У мене був конфлікт із системою: Саакашвілі про стосунки з Порошенком та Аваковим
Олена Трибушна
Створений (не) Богом
сьогодні , 18:04 Створений (не) Богом