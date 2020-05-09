На Бранденбурзьких воротах у Берліні написали слово "дякую": фото

До 75 річниці визволення Європи від нацизму у Берліні провели незвичну акцію. На Бранденбурзьких воротах підсвітили слово "дякую" сімома мовами. З'явився напис і українською мовою.

Цієї проєкцією організатори хотіли подякувати союзникам за визволення Європи від націонал-соціалізму. Про це йдеться в анонсі організації Kulturprojekte Berlin, яка займалася створенням дійства.

Перед тим У Британії опублікували останнє повідомлення нацистів перед капітуляцією

Напис з'явився ввечері 8 травня, проєкцію засвітили українською, польською, білоруською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. На фронтоні висвітлили напис "8 травня 1945".



Напис мовами "союзників" / Зображення GettyImages

Бранденбурзькі ворота підсвітили до урочистостей Дня пам'яті і примирення / Зображення GettyImages

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