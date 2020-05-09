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"Усього найкращого": у Британії опублікували останнє повідомлення нацистів перед капітуляцією

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У Британії опублікували останнє повідомлення нацистів перед капітуляцією
У Британії опублікували останнє повідомлення нацистів перед капітуляцією / gchq.gov.uk

У Великій Британії оприлюднили останні повідомлення нацистів перед капітуляцією у 1945 році, які вдалося перехопити. Одне серед них про те, що зв'язок припиняється назавжди та побажання всього найкращого.

Останню радіограму 7 травня 1945 року о 07:35 надіслав лейтенант із позивним "Кункель", повідомили в Центрі урядового зв'язку Великої Британії.

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Британські війська увійшли до Куксгафена о 14:00 6 травня. Відтепер увесь радіозв'язок припиняється – бажаю всього найкращого. Зв'язок припиняється назавжди – всього найкращого, бувайте,
– йдеться у повідомленні.

В іншому повідомленні, перехопленому 4 травня, німецький солдат із данського узбережжя, запитав, чи хтось має сигарети. "Сигарет немає", – прийшла відповідь.

Що відомо про перехоплення повідомлень Британією

  • У Центрі урядового зв'язку пояснили, що під час Другої світової війни нацисти контактували через код з назвою Brown ("Коричневий").
  • Британцям вдалося зламати його у 1940 році та розшифровувати повідомлення Німеччині протягом усієї війни.

Зверніть увагу! Друга світова війна в Європі закінчилась вночі 8 травня 1945, тоді Німеччина підписала акт про капітуляцію. Однак у світі війна тривала до 2 вересня 1945 року, коли акт про капітуляцію підписала Японія.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Історія Велика Британія 9 травня Новини політики
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