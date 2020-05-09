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"Всего наилучшего": в Британии опубликовали последнее сообщение нацистов перед капитуляцией

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В Британии опубликовали последнее сообщение нацистов перед капитуляцией
В Британии опубликовали последнее сообщение нацистов перед капитуляцией / gchq.gov.uk

В Великобритании обнародовали последние сообщения нацистов перед капитуляцией в 1945 году, которые удалось перехватить. Одно из них о том, что связь прекращается навсегда и пожелание всего наилучшего.

Последнюю радиограмму 7 мая 1945 года в 07:35 прислал лейтенант с позывным "Кункель", сообщили в Центре правительственной связи Великобритании.

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Британские войска вошли в Куксгафен в 14:00 6 мая. Отныне вся радиосвязь прекращается – желаю всего наилучшего. Связь прекращается навсегда – всего наилучшего, бывайте,
– говорится в сообщении.

В другом сообщении, перехваченном 4 мая, немецкий солдат с датского побережья, спросил, кто имеет сигареты. "Сигарет нет", – пришел ответ.

Что известно о перехвате сообщений Британией

  • В Центре правительственной связи объяснили, что во время Второй мировой войны нацисты контактировали через код с названием Brown ("Коричневый").
  • Британцам удалось сломить его в 1940 году и расшифровывать сообщения Германии на протяжении всей войны.

Обратите внимание! Вторая мировая война в Европе закончилась ночью 8 мая 1945 года, тогда Германия подписала акт о капитуляции. Однако в мире война продолжалась до 2 сентября 1945 года, когда акт о капитуляции подписала Япония.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: История Великобритания 9 мая Новости политики
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