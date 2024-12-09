Видео с падением дерева уже распространили в социальных сетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание PortalNews.

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Каким было падение самой большой елки в Румынии

Инцидент с падением елки в Брашове произошел на центральной площади Сфатулуй. О причине падения дерева пока ничего не говорили в местной власти, но, по предварительной информации, это могло произойти из-за сильного ветра или слабости конструкции.

Рождественская елка в Брашове является праздничной изюминкой города – она достигает впечатляющих 29 метров в высоту и весит около 17 тонн. Это делает ее одной из самых высоких рождественских елок, которые когда-либо были в городе и стране.

Видео с падением елки стали вирусными в сети. На кадрах можно увидеть, как дерево качается, а затем падает наземь, разогнав людей, что были рядом.

Падение самой высокой елки в Брашове в Румынии / Видео с аккаунта @GlobalDiss в соцсети Х

К счастью, жертв и значительных материальных убытков в результате этого инцидента нет. Местные власти быстро прибыли к месту происшествия и оценили ситуацию. Вероятно, дерево будет заменено или отремонтировано.

К слову, в Киеве уже установили и зажгли главную новогоднюю елку Украины. Это произошло в День Святого Николая, 6 декабря, на Софийской площади.