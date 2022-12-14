Браслет был продан в 44 страны. Все собранные деньги за его реализацию пойдут на благотворительность.

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Браслеты "Азовсталь" носят тысячи людей по всему миру

Браслеты "Азовсталь. Символ несокрушимости" носят военные, дипломаты, политики, журналисты, послы платформы UNITED24, голливудские звезды и тысячи людей по всему миру.

Невозможно поверить, но этот проект подходит к концу. Последний браслет из довоенной партии металла легендарного комбината "Азовсталь" продан. Общий тираж браслетов составил 100 000 штук и был продан в 44 страны.

– говорится в сообщении.

Куда ушли деньги

40 338 907 гривен по продаже первого тиража направлены на "Армию дронов".

152 770 290 грн по продаже спецтиража "ВЕРЮ ВСУ" переведены на систему противодействия вражеским дронам "Ловец шахедов".

94 000 000 гривен по продаже последнего международного тиража передадут на Флот морских дронов.

24 канал открыл сбор на рации для 24 бригады имени короля Даниила

24 канал объявил сбор на защищенную связь для наших военных из 24 бригады имени короля Даниила. Цель – собрать 600 тысяч гривен. 24 отдельная механизированная бригада с первых дней полномасштабной войны защищает Украину в самых горячих точках столкновения с врагом, сейчас воины – на Бахмутском направлении.

Нашим защитникам нужно: 20 комплектов раций Motorola DP4400e, 20 запасных батарей к ним, зарядную станцию на 6 устройств.

Присоединиться к сбору вы можете по ссылке.



Сбор для 24 ОМБр имени короля Даниила / Инфографика 24 канала