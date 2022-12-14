Браслет був проданий у 44 країни. Усі зібрані гроші за його реалізацію підуть на благодійність.

До теми Я знала, що буде війна, – історія Діани з Маріуполя про розлуку з коханим та його обмін

Браслети "Азовсталь" носять тисячі людей по всьому світу

Браслети "Азовсталь. Символ незламності" носять військові, дипломати, політики, журналісти, амбасадори платформи UNITED24, голлівудські зірки й тисячі людей по всьому світу.

Неможливо повірити, але цей проєкт добігає кінця. Останній браслет з довоєнної партії металу легендарного комбінату "Азовсталь" проданий. Загальний наклад браслетів становив 100 000 штук і був проданий у 44 країни,

– мовиться у повідомленні.

Куди пішли гроші

40 338 907 гривень з продажу першого накладу спрямовані на "Армію дронів".

152 770 290 грн з продажу спецнакладу "ВІРЮ ЗСУ" переказані на систему протидії ворожим дронам "Ловець шахедів".

94 000 000 гривень з продажу останнього міжнародного накладу передадуть на Флот морських дронів.

24 канал відкрив збір на рації для 24 бригади імені короля Данила

24 канал оголосив збір на захищений зв'язок для наших військових із 24 бригади імені короля Данила. Ціль – зібрати 600 тисяч гривень. 24 окрема механізована бригада із перших днів повномасштабної війни захищає Україну в найгарячіших точках зіткнення з ворогом, зараз воїни – на Бахмутському напрямку.

Наразі нашим захисникам потрібно: 20 комплектів рацій Motorola DP4400e, 20 запасних батарей до них, зарядну станцію на 6 пристроїв.

Доєднатися до збору ви можете за посиланням.



Збір для 24 ОМБр імені короля Данила / Інфографіка 24 каналу