Саме тому 24 канал оголошує збір на захищений зв'язок для наших хлопців із 24 бригади імені короля Данила. Ціль – зібрати 600 тисяч гривень.
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На що збираємо кошти
Ми хочемо допомогти нашим захисникам та зібрати одночасно на:
- 20 комплектів рацій Motorola DP4400e,
- 20 запасних батарей до них,
- зарядну станцію на 6 пристроїв.
Ці рації дозволяють шифрувати повідомлення так, щоб їх не чув ворог, а додаткові акумулятори дозволять бути на зв'язку завжди, коли це потрібно. Зарядна ж станція на 6 портів допоможе усе це оперативно заряджати.
24 ОМБр імені короля Данила
24 окрема механізована бригада із перших днів повномасштабної війни знаходиться на передовій в найгарячіших точках зіткнення з ворогом. А зараз вона захищає та звільняє нашу Донеччину на Бахмутському напрямку.
Як розповіли самі ж хлопці, напрямок, на якому зараз виконують завдання, передбачає "великі втрати в техніці", адже ситуація там зараз одна з найбільш напружених.
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Тож зібрані кошти ми конвертуємо у допомогу нашим захисникам та спільну перемогу над окупантами.
Збір для 24 ОМБр імені короля Данила / Інфографіка 24 каналу