Михаил Подоляк прокомментировал слова российского политика Альфреда Коха о том, что его старший брат якобы является полковником ФСБ и проживает в Москве, информирует 24 Канал.

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Подоляк рассказал о брате в России

Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей?,

– заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента Подоляк также добавил, что его брат выбрал жить в другой стране еще во времена СССР. Подоляк также отметил, что не поддерживает с ними общение.

Он также опроверг заявление о якобы работе своего брата в российских спецслужбах.

"Я не могу нести ответственность за других взрослых людей, точно так же, как и Сырский, и любой другой человек, который родился в Советском Союзе. К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не принадлежали", – сказал он.

Брат Подоляка в России: что об этом известно