Михайло Подоляк прокоментував слова російського політика Альфреда Коха про те, що його старший брат нібито є полковником ФСБ і проживає в Москві, інформує 24 Канал.

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Подоляк розповів про брата в Росії

Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?,

– заявив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента Подоляк також додав, що його брат обрав жити в іншій країні ще за часів СРСР. Подоляк також зазначив, що не підтримує із ними спілкування.

Він також спростував заяву про нібито роботу свого брата в російських спецслужбах.

"Я не можу нести відповідальність за інших дорослих людей, точно так само, як і Сирський, і будь-яка інша людина, яка народилася в Радянському Союзі. До КДБ і ФСБ мої родичі ніколи не належали", – сказав він.

Брат Подоляка в Росії: що про це відомо