Брат российского оппозиционера Алексея Навального вышел на свободу

В пятницу, 29 июня, брат известного российского оппозиционера Алексея Навального Олег вышел на свободу после 3,5 лет колонии по делу "Ив Роше".

Об этом сообщает "Медуза".

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Срок Олег Навальный отбывал в Орловской области, возле колонии его ждал брат Алексей Навальный и журналисты.



Братья Навальные

Как известно, Олег Навальный неоднократно подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но ему отказывали. Европейский суд по правам человека в 2017 году постановил, что право обвиняемых по делу "Ив Роше" на справедливое разбирательство было нарушено. Несмотря на решение ЕСПЧ, Верховный суд РФ отказался отменять приговор.

Напомним, в рамках дела "Ив Роше" Олег Навальный обвинялся в том что занимая руководящую должность в Почте России, убедил компанию заключить невыгодный договор о перевозке. Фигурантом дела был и Алексей Навальный, его приговорили к условному сроку.