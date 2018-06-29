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Брат російського опозиціонера Олексія Навального вийшов на свободу

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Олег Навальний
Олег Навальний / meduza.io

У п'ятницю, 29 червня, брат відомого російського опозиціонера Олексія Навального Олег вийшов на свободу після 3,5 років колонії у справі "Ів Роше".

Про це повідомляє "Медуза".

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Строк Олег Навальний відбував в Орловській області, біля колонії його чекав брат Олексій Навальний і журналісти.


Брати Навальні

Як відомо, Олег Навальний неодноразово подавав клопотання про умовно-дострокове звільнення, але йому відмовляли. Європейський суд з прав людини 2017 року ухвалив, що право обвинувачених у справі "Ів Роше" на справедливий розгляд було порушено. Незважаючи на рішення ЄСПЛ, Верховний суд РФ відмовився скасовувати вирок.

Нагадаємо, у рамках справи "Ів Роше" Олег Навальний обвинувачувався у тому що обіймаючи керівну посаду у Пошті Росії, переконав компанію укласти невигідний договір про перевезення. Фігурантом справи був і Олексій Навальний, його засудили до умовного терміну.

Теги: Новини Росії Судді Олексій Навальний Європейський суд Арешт Навального
Джерело: 24 Канал
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