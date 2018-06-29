Брат російського опозиціонера Олексія Навального вийшов на свободу
У п'ятницю, 29 червня, брат відомого російського опозиціонера Олексія Навального Олег вийшов на свободу після 3,5 років колонії у справі "Ів Роше".
Про це повідомляє "Медуза".
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Строк Олег Навальний відбував в Орловській області, біля колонії його чекав брат Олексій Навальний і журналісти.
Брати Навальні
Як відомо, Олег Навальний неодноразово подавав клопотання про умовно-
Нагадаємо, у рамках справи "Ів Роше" Олег Навальний обвинувачувався у тому що обіймаючи керівну посаду у Пошті Росії, переконав компанію укласти невигідний договір про перевезення. Фігурантом справи був і Олексій Навальний, його засудили до умовного терміну.