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Навальний оголосив про нові акції протесту: відома причина

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Олексій Навальний
Олексій Навальний / Фото з відкритих джерел

Олексій Навальний, російський опозиційний політик, оголосив про проведення 1 липня в містах Росії акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

Про це на своїй сторінці в Instagram написав Олексій Навальний.

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Він зазначив, що його штаби подали заявки на проведення акцій в 20 містах.

Заявки подані поки лише в тих містах, де не відбувається Чемпіонат світу. Відповідно там зберігся стандартний порядок подачі таких повідомлень. Це загальнонаціональний і загальнонародний протест. Ми закликаємо всіх брати участь в акціях проти підвищення пенсійного віку, незалежно від політичних поглядів і уподобань,
– написав Навальний.

 

Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста. Заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений. Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам всё равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии. Список городов, где поданы заявки: Белгород Бийск Ижевск Краснодар Красноярск Комсомольск-на-Амуре Липецк Мурманск Новокузнецк Новосибирск Оренбург Псков Ставрополь Тверь Хабаровск Чебоксары Ярославль

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

У червні уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Перехідний період, під час якого планують поетапно проводити зміни, може розпочатися в 2019 році.

Теги: Новини політики Олексій Навальний Пенсіонери Новини Росії Мітинги в Росії
Джерело: 24 Канал
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