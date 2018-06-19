Навальний оголосив про нові акції протесту: відома причина

Олексій Навальний, російський опозиційний політик, оголосив про проведення 1 липня в містах Росії акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

Про це на своїй сторінці в Instagram написав Олексій Навальний.

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Він зазначив, що його штаби подали заявки на проведення акцій в 20 містах.

Заявки подані поки лише в тих містах, де не відбувається Чемпіонат світу. Відповідно там зберігся стандартний порядок подачі таких повідомлень. Це загальнонаціональний і загальнонародний протест. Ми закликаємо всіх брати участь в акціях проти підвищення пенсійного віку, незалежно від політичних поглядів і уподобань,

– написав Навальний.

У червні уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Перехідний період, під час якого планують поетапно проводити зміни, може розпочатися в 2019 році.