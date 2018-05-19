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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Російський опозиціонер Навальний створює свою партію: відома назва

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На з'їзді новоствореної партії Навального не було
На з'їзді новоствореної партії Навального не було / informator.news

Команда відомого російського опозиціонера Олексія Навального установила нову партію. Установчий з’їзд відбувся у бізнес-центрі "Омега Плаза" в Москві.

Перший установчий з'їзд партії засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального пройшов в суботу в Москві, передає РБК.

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Зазначається, що на з'їзді члени партії проголосували за нову назву партії – "Росія майбутнього".

Самого Навального на з'їзді не було, оскільки 15 травня Тверський районний суд Москви заарештував опозиціонера на 30 діб.

За словами голови юридичного відділу ФБК Івана Жданова, на з'їзд приїхали 124 делегати з 60 регіонів (для реєстрації партії за законом потрібно по два делегати не менше ніж від половини російських суб'єктів).

До слова, у квітні Навальний подав до Мін'юсту повідомлення про з'їзд партії з назвою "Робоча назва". Він заявив, що згодом її буде перейменовано.

Теги: Новини політики Новини Росії Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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