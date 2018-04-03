Російський опозиціонер Навальний створить нову партію з оригінальною назвою

Російський опозиційний політик Олексій Навальний планує зареєструвати у Міністерстві юстиції нову політичну партію. Нову політичну силу планується назвати "Робоча назва".

Про це повідомляє "Новая газета".

Повідомлення про утворення організаційного комітету задля підготовки, скликання і проведення установчого з'їзду партії було представлено до російського Мін'юсту 29 березня.

Читайте також: Навальний морально розніс Собчак під час зустрічі

Установчий з'їзд партії запланований на 19 травня.

До слова, юрист "Фонду боротьби з корупцією", членом якого є Навальний, Іван Жданов опублікував відповідь Мін'юсту, проте не повідомив подробиць про реєстрацію партії.