Російський опозиціонер Навальний створить нову партію з оригінальною назвою
Російський опозиційний політик Олексій Навальний планує зареєструвати у Міністерстві юстиції нову політичну партію. Нову політичну силу планується назвати "Робоча назва".
Про це повідомляє "Новая газета".
Повідомлення про утворення організаційного комітету задля підготовки, скликання і проведення установчого з'їзду партії було представлено до російського Мін'юсту 29 березня.
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Установчий з'їзд партії запланований на 19 травня.
До слова, юрист "Фонду боротьби з корупцією", членом якого є Навальний, Іван Жданов опублікував відповідь Мін'юсту, проте не повідомив подробиць про реєстрацію партії.
Джерело: 24 Канал
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