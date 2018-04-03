Российский оппозиционер Навальный создаст новую партию с оригинальным названием
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный планирует зарегистрировать в Министерстве юстиции новую политическую партию. Новую политическую силу планируется назвать "Рабочее название".
Об этом сообщает "Новая газета".
Сообщение о создании организационного комитета для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии было представлено в российский Минюст 29 марта.
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Учредительный съезд партии запланирован на 19 мая.
К слову, юрист "Фонда борьбы с коррупцией", членом которого является Навальный, Иван Жданов опубликовал ответ Минюста, однако не сообщил подробностей о регистрации партии.
Источник: 24 Канал
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