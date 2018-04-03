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Российский оппозиционер Навальный создаст новую партию с оригинальным названием

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Алексей Навальный создаст партию
Алексей Навальный создаст партию "Рабочее название" / Фото из открытых источников

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный планирует зарегистрировать в Министерстве юстиции новую политическую партию. Новую политическую силу планируется назвать "Рабочее название".

Об этом сообщает "Новая газета".

Сообщение о создании организационного комитета для подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии было представлено в российский Минюст 29 марта.

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Учредительный съезд партии запланирован на 19 мая.

К слову, юрист "Фонда борьбы с коррупцией", членом которого является Навальный, Иван Жданов опубликовал ответ Минюста, однако не сообщил подробностей о регистрации партии.

Теги: Новости политики Новости России Алексей Навальный
Источник: 24 Канал
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