Навальный морально разнес Собчак во время встречи
Вечером 18 марта кандилдатка в президенты России Ксения Собчак пришла на эфир к оппозиционеру Алексею Навальному и предложила ему сотрудничество после выборов, правда последний ей отказал, заявив, что не намерен "плести кружева".
Об этом сообщает телеканал "Дождь".
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Так, по словам Навального, Собчак – часть "схемы, которая фальсифицирует выборы".
"Я буду судить по делам. Все твои дела – отвратительные и лицемерные. Извини за такую откровенность", – подчеркнул оппозиционер.
Как подчеркивает ресурс, дело в том, что партия Собчак отозвала направления для наблюдателей в Кемеровской области, поэтому им не дали зарегистрироваться на участках.
Источник: 24 Канал
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