Навальный морально разнес Собчак во время встречи

Вечером 18 марта кандилдатка в президенты России Ксения Собчак пришла на эфир к оппозиционеру Алексею Навальному и предложила ему сотрудничество после выборов, правда последний ей отказал, заявив, что не намерен "плести кружева".

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Читайте также: Собчак создает собственную антипутинскую партию

Так, по словам Навального, Собчак – часть "схемы, которая фальсифицирует выборы".

"Я буду судить по делам. Все твои дела – отвратительные и лицемерные. Извини за такую откровенность", – подчеркнул оппозиционер.

Как подчеркивает ресурс, дело в том, что партия Собчак отозвала направления для наблюдателей в Кемеровской области, поэтому им не дали зарегистрироваться на участках.