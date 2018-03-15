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Собчак создает собственную антипутинскую партию

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Ксения Собчак
Ксения Собчак / Соцсети

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в ближайшее время создаст собственную партию, а сделает она это с бывшим депутатом Госдумы Дмитрий Гудковым.

Об этом сообщил сам Гудков, пишет "Сноб".

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По его словам, они условно называют новую организацию "Партией перемен", а создана она будет на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева, который возглавлял в 1992-1993 годах министерство экономики России.

"Мы не собираемся быть "конструктивной оппозицией": ее время, если и было, давно прошло. Мы – антипутинская партия. Мы ждем в партии всех тех, кто разделяет демократические взгляды. Мы не хотим повторять ошибки прежних объединений, выступая "оппозиционным пылесосом". Мы ищем людей именно наших взглядов", – отметил политик.

Кроме того, он отметил, что выбрал в партнеры именно Собчак, поскольку знает ее еще с 2011 года, когда проходили протестные митинги на Болотной площади в Москве.

Она – отличный политический журналист, успешный предприниматель и не изменяла своим взглядам за эти годы. Конечно, к президентским выборам можно относиться по-разному, но то, как она использовала их, взламывая эту систему изнутри, одна ее поездка в Чечню стоит многого. Да и мужское плечо Ксении в политике не помешает – назвать тех "кандидатов в президенты", что окружают ее, типа Жириновского, мужчинами у меня не получается. В конце концов, мы оба — представители одного, пока еще молодого поколения. И не хотим, чтобы так оно и постарело, глядя на стареющего диктатора,
– добавил Гудков.

Напомним, 18 октября известная в прошлом светская львица Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте 2018-го года. В частности, она планировала выступить в роли кандидата "Против всех".

23 декабря Собчак обнародовала свою предвыборную программу, которую назвала "123 тяжелых шагов". К слову, в документе особое место отведено вопросам Украины. Произошло это на съезде партии "Гражданская инициатива", куда она и была принята.

Теги: Новости России Новости политики Выборы в России 2018 Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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