Жириновский отреагировал на слезы Собчак во время дебатов с ним

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что российский политик должен быть готов к жестким правилам, а если нет, то таким людям лучше вообще не начинать карьеру – куда проще ставить вопрос как журналист или сниматься в развлекательных шоу.

Соответствующее сообщение появилось на его Telegram-канале.

Читайте также: Конфликт Собчак и Жириновского на Кремль ТВ получил неожиданное развитие

"Политика – это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность, потому что политика – это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть. Политик должен быть готов быть жестким и даже жестоким. Тем более политик, который хочет стать лидером России. Размазни, как последний царь или Горбачев, довели нашу страну до краха, а тираны привели ее к величию", – подчеркнул Жириновский.

Напомним, накануне во время дебатов между кандидатами в президенты России Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел очередной конфликт, в результате которого бывшая телеведущая не выдержала и покинула программу, вытирая глаза.