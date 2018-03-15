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Жириновский отреагировал на слезы Собчак во время дебатов с ним

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский / Соцсети

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что российский политик должен быть готов к жестким правилам, а если нет, то таким людям лучше вообще не начинать карьеру – куда проще ставить вопрос как журналист или сниматься в развлекательных шоу.

Соответствующее сообщение появилось на его Telegram-канале.

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"Политика – это тяжелая работа, это жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность, потому что политика – это не дискуссия друзей, а борьба оппонентов, борьба за власть. Политик должен быть готов быть жестким и даже жестоким. Тем более политик, который хочет стать лидером России. Размазни, как последний царь или Горбачев, довели нашу страну до краха, а тираны привели ее к величию", – подчеркнул Жириновский.

Жиріновський, Росія, Собчак, президент

Напомним, накануне во время дебатов между кандидатами в президенты России Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел очередной конфликт, в результате которого бывшая телеведущая не выдержала и покинула программу, вытирая глаза.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Жириновский Выборы в России 2018 Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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