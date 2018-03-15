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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Жиріновський відреагував на сльози Собчак під час дебатів з ним

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Володимир Жиріновський
Володимир Жиріновський / Соцмережі

Лідер ЛДПР Володимир Жиріновський переконує, що російський політик повинен бути готовим до жорстких правил, а якщо ні, то таким людям краще взагалі не розпочинати кар'єру – куди простіше ставити питання як журналіст або зніматись у розважальних шоу.

Відповідний допис з’явився на його Telegram-каналі.

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"Політика — це важка робота, це жорсткі суперечки, іноді крик, ризик і навіть небезпека, тому що політика — це не дискусія друзів, а боротьба опонентів, боротьба за владу. Політик повинен бути готовий бути жорстким і навіть жорстоким. Тим більше політик, який хоче стати лідером Росії. Розмазні, як останній цар або Горбачов, довели нашу країну до краху, а тирани привели її до величі", — наголосив Жиріновський.

Жиріновський, Росія, Собчак, президент

Нагадаємо, напередодні під час дебатів між кандидатами у президенти Росії Ксенією Собчак і Володимиром Жиріновським стався черговий конфлікт, в результаті якого колишня телеведуча не витримала і покинула програму, витираючи очі.

Теги: Новини Росії Володимир Жиріновський Новини політики Вибори в Росії 2018 Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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