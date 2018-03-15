Собчак створює власну антипутінську партію

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак найближчим часом створить власне партію, а зробить вона це з колишнім депутатом Держдуми Дмитро Гудковим.

Про це повідомив сам Гудков, пише "Сноб".

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За його словами, вони умовно називають нову організацію "Партією змін", а створено її буде на базі "Громадянської ініціативи" Андрія Нечаєва, який очолював в 1992-1993 роках міністерство економіки Росії.

"Ми не збираємося бути "конструктивною опозицією": її час, якщо і був, давно минув. Ми – антипутінська партія. Ми чекаємо до партії всіх тих, хто розділяє демократичні погляди. Ми не хочемо повторювати помилки колишніх об'єднань, виступаючи "опозиційним пилососом". Ми шукаємо людей саме наших поглядів", – зауважив політик.

Крім того, він зауважив, що обрав у партнери саме Собчак, оскільки знає її ще з 2011 року, коли відбувалися протестні мітинги на Болотній площі у Москві.

"Вона – відмінний політичний журналіст, успішний підприємець і не зраджувала своїм поглядам за ці роки. Звичайно, до президентських виборів можна ставитися по-різному, але те, як вона використовувала їх, зламуючи цю систему зсередини, одна її поїздка до Чечні коштує багато чого. Та й чоловіче плече Ксенії в політиці не завадить – назвати тих "кандидатів у президенти", що оточують її, типу Жиріновського чоловіками у мене не виходить. Зрештою, ми обидва — представники одного, поки ще молодого покоління. І не хочемо, щоб воно так і постаріло, дивлячись на старіючого диктатора", – додав Гудков.