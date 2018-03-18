Навальний морально розніс Собчак під час зустрічі

Увечері 18 березня кандилдатка у президенти Росії Ксенія Собчак завітала на ефір до опозиціонера Олексія Навального та запропонувала йому співпрацю після виборів, щоправда останній їй відмовив, заявивши, що не має наміру "плести мережива".

Про це повідомляє телеканал "Дождь". Читайте також: Собчак створює власну антипутінську партію Так, за словами Навального, Собчак – частина "схеми, що фальсифікує вибори". "Я буду судити за справами. Всі твої справи – огидні та лицемірні. Вибач за таку відвертість", – наголосив опозиціонер. Як підкреслює ресурс, річ у тім, що партія Собчак відкликала напрямки для спостерігачів у Кемеровській області, відтак їм не дали зареєструватися на ділянках.