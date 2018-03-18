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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Навальний морально розніс Собчак під час зустрічі

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Олексій Навальний і Ксенія Собчак
Олексій Навальний і Ксенія Собчак / Соцмережі

Увечері 18 березня кандилдатка у президенти Росії Ксенія Собчак завітала на ефір до опозиціонера Олексія Навального та запропонувала йому співпрацю після виборів, щоправда останній їй відмовив, заявивши, що не має наміру "плести мережива".

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

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Так, за словами Навального, Собчак – частина "схеми, що фальсифікує вибори".

"Я буду судити за справами. Всі твої справи – огидні та лицемірні. Вибач за таку відвертість", – наголосив опозиціонер.

Як підкреслює ресурс, річ у тім, що партія Собчак відкликала напрямки для спостерігачів у Кемеровській області, відтак їм не дали зареєструватися на ділянках.

Теги: Новини політики Новини Росії Ксенія Собчак Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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