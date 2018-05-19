Российский оппозиционер Навальный создает свою партию: известно название

Команда известного российского оппозиционера Алексея Навального установила новую партию. Учредительный съезд состоялся в бизнес-центре "Омега Плаза" в Москве.

Первый учредительный съезд партии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прошел в субботу в Москве, передает РБК.

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Отмечается, что на съезде члены партии проголосовали за новое название партии – "Россия будущего".

Самого Навального на съезде не было, поскольку 15 мая Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера на 30 суток.

По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов (для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее половины российских субъектов).

К слову, в апреле Навальный подал в Минюст сообщение о съезде партии под названием "Рабочее название". Он заявил, что со временем она будет переименована.