Навального арестовали за акцию перед инаугурацией Путина
Тверской суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального до 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга, а именно – акции "Он вам не царь", проведенной перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает "Медуза".
Сразу после принятия решения судья перешел к рассмотрению дела о неповиновении полиции. По этому делу Навальному грозит арест до 15 суток, однако, как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, наказания ни в коем случае не будут суммироваться.
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Напомним, Алексей Навальный был задержан на несогласованной акции "Он нам не царь" 5 мая в центре Москвы. На него составили два административных протокола – о неповиновении полиции и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий. До начала судебного заседания Навального отпустили домой.
Протестные акции "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, прошли 5 мая во многих российских городах. Тогда были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.