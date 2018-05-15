Навального арестовали за акцию перед инаугурацией Путина

Тверской суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального до 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга, а именно – акции "Он вам не царь", проведенной перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Медуза".

Сразу после принятия решения судья перешел к рассмотрению дела о неповиновении полиции. По этому делу Навальному грозит арест до 15 суток, однако, как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, наказания ни в коем случае не будут суммироваться.

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И мы сразу же переходим к следующему заседанию - по 19.3.

Всем интересующимся - если будут новые сутки, они должны ВХОДИТЬ в 30 суток, которые дали только что (то есть максимум - 30, не 45) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 15 мая 2018 г.

Напомним, Алексей Навальный был задержан на несогласованной акции "Он нам не царь" 5 мая в центре Москвы. На него составили два административных протокола – о неповиновении полиции и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий. До начала судебного заседания Навального отпустили домой.



Протестные акции "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, прошли 5 мая во многих российских городах. Тогда были задержаны 1600 человек, в том числе 158 несовершеннолетних.