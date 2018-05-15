Навального арештували за акцію перед інавгурацією Путіна
Тверський суд Москви засудив російського опозиціонера Олексія Навального до 30 діб адміністративного арешту за повторне порушення порядку організації мітингу, а саме – акції "Він вам не цар", проведеної перед інавгурацією президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє "Медуза".
Відразу після ухвалення рішення суддя перейшов до розгляду справи про непокору поліції. У цій справі Навальному загрожує арешт до 15 діб, однак, як пояснила його прес-секретар Кіра Ярмиш, покарання в жодному разі не будуть підсумовуватися.
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Нагадаємо, Олексій Навальний був затриманий на неузгодженій акції "Він нам не цар" 5 травня в центрі Москви. На нього склали два адміністративних протоколи – про непокору поліції та про повторне порушення порядку організації публічних заходів. До судового засідання Навального відпустили додому.
Протестні акції "Він нам не цар", приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, пройшли 5 травня у багатьох російських містах. Тоді були затримані 1600 осіб, в тому числі 158 неповнолітніх.