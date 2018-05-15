Навального арештували за акцію перед інавгурацією Путіна

Тверський суд Москви засудив російського опозиціонера Олексія Навального до 30 діб адміністративного арешту за повторне порушення порядку організації мітингу, а саме – акції "Він вам не цар", проведеної перед інавгурацією президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Медуза".

Відразу після ухвалення рішення суддя перейшов до розгляду справи про непокору поліції. У цій справі Навальному загрожує арешт до 15 діб, однак, як пояснила його прес-секретар Кіра Ярмиш, покарання в жодному разі не будуть підсумовуватися.

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И мы сразу же переходим к следующему заседанию - по 19.3.

Всем интересующимся - если будут новые сутки, они должны ВХОДИТЬ в 30 суток, которые дали только что (то есть максимум - 30, не 45) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 15 мая 2018 г.

Нагадаємо, Олексій Навальний був затриманий на неузгодженій акції "Він нам не цар" 5 травня в центрі Москви. На нього склали два адміністративних протоколи – про непокору поліції та про повторне порушення порядку організації публічних заходів. До судового засідання Навального відпустили додому.



Протестні акції "Він нам не цар", приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, пройшли 5 травня у багатьох російських містах. Тоді були затримані 1600 осіб, в тому числі 158 неповнолітніх.