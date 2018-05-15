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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Ситуація з правами людини в Росії погіршилася за місяць до старту ЧС-2018, – Human Rights Watch

121 Читать новость на русском
Протести в Росії
Протести в Росії / Фото з відкритих джерел

Напередодні Чемпіонату Світу з футболу, який стартує у червні 2018 року, ситуація з правами людини в Росії – країні-господарці турніру – відчутно погіршилась.

15 травня міжнародна провозахисна організація Human Rights Watch (HRW) опублікувала звіт в якому стверджує про погіршення ситуації з правами людини в Росії напередодні Чемпіонату світу з футболу.

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Правозахисники вказують на численні порушення прав людини. Детально описана ситуація з будівельниками стадіонів. За даними організації працівникам затримують зарплату, а умови праці не відповідають нормам та правилам безпеки. Станом на квітень 2018 року на будівельних об’єктах зафіксовано смерть 21 працівника.

HRW також відзначає погіршення прав громадян на мирні зібрання. У звіті зазначаються, зокрема, масові затримання прихильників опозиціонера Олексія Навального під час організованих ним акцій протесту.

Директор Human Rights Watch у країнах Європи і Центральної Азії Г’ю Вільямсон також вважає неприйнятною відмову в російській візі для поїздки на чемпіонат німецькому журналісту телекомпанії ARD.

Глобальні спортивні події, такі, як Чемпіонат світу привертають широку міжнародну увагу. Ми сподіваємося, що цей звіт допоможе журналістам вийти за межі футбольного поля до більш широких проблем, що викликають занепокоєння в Росії,
– сказав Вільямсон.

Human Rights Watch звернулася до Міжнародної федерації футболу (FIFA) з закликом повпливати на ситуацію з погіршенням прав людини в Росії.

У звіті також описана ситуація з Чечнею. Під час Чемпіонату світу з футболу там буде розміщена збірна Єгипту. Зараз в Чечні під арештом перебуває голова місцевого відділення правозахисної організації "Меморіал" Оюб Тітієв.

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Теги: Новини політики Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: Hrw.org
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