У Росії все йде фактично до громадянської війни, – журналіст

Найближчим часом у Росії може розпочатися громадянська війна, оскільки останнім часом вельми загострилося протистояння між населенням і представниками влади через силу, яку ті застосовують. Крім того, і економічні справи у східного сусіда України йдуть не вельми добре.

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст і блогер Юрій Гіммельфарб, передає "Обозреватель".

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Зокрема, на його думку, у Росії серйозний гнів серед населення викликало побиття козаками людей на антипутінській акції "Він – нам не цар", відтак жителі РФ є готовими піти на протиправні дії, передає "Обозреватель".

Подібного роду публіка, відчувши "смак крові", не зупиниться, вони будуть це продовжувати. Але проблема полягає в тому, що мені упродовж останніх днів після 5 травня доводилося читати насправді страшні коментарі в соцмережах. Я не тільки не можу їх назвати, але я навіть за російським законодавством не можу навіть процитувати, що ці люди, які є у віці, спокійними, розважливими, кажуть,

– зауважив він.

Водночас журналіст підкреслює, у мережі говорять, якщо дитину або чоловіка "подібного роду суб'єкт" вдарить нагайкою, то вони будуть "робити протиправні дії щодо ось цієї публіки".

"Причім мене вразило те, що один із коментаторів написав взагалі страшну річ – те, що він навіть не буде розбиратися: бив конкретно цей пан в ряженій формі мою близьку людину або дитину, або він просто з їхньої зграї. Ми йдемо фактично до громадянського протистояння. В цьому місці я знову осідлаю свого улюбленого коника, скажу про можливий прийдешній обвал рубля та обвал економіки", – додає блогер.

Як пояснює представник ЗМІ, серйозні аналітичні сайти публікують прогнози зростання курсу долара щодо рубля, і його будуть тримати до закінчення мундіалю.

"Але ось що станеться потім, я не знаю. А ось в подібного роду ситуації, коли країна входить в економічну турбулентність, в ситуації громадянської нестабільності це загрожує реальною громадянською війною. Я весь час згадую розпад СРСР. Так, були тоді міжнаціональні конфлікти, були тоді гарячі точки на території колишнього СРСР. Але їх було відносно небагато, і громадянської війни як такої не було. Не було соціального протистояння", – додає Гіммельфарб.

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За його словами, зараз закладається така ситуація, яка є основою для громадянського протистояння.

При цьому, на превеликий жаль, російське керівництво з завзятістю, гідною кращого застосування, ігнорує не окремих молодих людей, не конкретно Навального, не особисто Фонд боротьби з корупцією, а цілий пласт російського суспільства. Пласт суспільства, у якого немає можливості якось вирости, можливості професійної реалізації,

– констатував він.