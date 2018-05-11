В России все идет фактически к гражданской войне, – журналист

В ближайшее время в России может начаться гражданская война, поскольку в последнее время весьма обострилось противостояние между населением и представителями из-за силы, которую те применяют. Кроме того, и экономические дела у восточного соседа Украины идут не совсем хорошо.

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист и блогер Юрий Гиммельфарб, передает "Обозреватель".

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В частности, по его мнению, в России серьезный гнев среди населения вызвало избиение казаками людей на антипутинской акции "Он нам не царь", поэтому жители РФ готовы пойти на противоправные действия, передает "Обозреватель".

Подобного рода публика, почувствовав "вкус крови", не остановится, они будут это продолжать. Но проблема заключается в том, что мне на протяжении последних дней после 5 мая приходилось читать на самом деле страшные комментарии в соцсетях. Я не только не могу их назвать, но я даже по российскому законодательству не могу даже процитировать, что эти люди, которые в возрасте, спокойные, рассудительные, говорят,

– отметил он.

В то же время, журналист подчеркивает, в сети говорят, если ребенка или мужчину "подобного рода субъект" ударит нагайкой, то они будут "делать противоправные действия в отношении вот этой публики".

"Причем меня поразило то, что один из комментаторов написал вообще страшную вещь – то, что он даже не будет разбираться: бил конкретно этот господин в ряженой форме моего близкого человека или ребенка, или он просто из их стаи. Мы идем фактически к гражданскому противостоянию. В этом месте я снова оседлаю своего любимого конька, скажу о возможном грядущем обвале рубля и обвале экономики", – добавляет блогер.

Как объясняет представитель СМИ, серьезные аналитические сайты публикуют прогнозы роста курса доллара относительно рубля, и его будут держать до окончания мундиаля.

"Но вот что произойдет потом, я не знаю. А вот в подобного рода ситуации, когда страна входит в экономическую турбулентность, в ситуации гражданской нестабильности это грозит реальной гражданской войной. Я все время вспоминаю распад СССР. Да, были межнациональные конфликты, были тогда горячие точки на территории бывшего СССР. Но их было относительно немного, и гражданской войны как таковой не было. Не было социального противостояния", – добавляет Гиммельфарб.

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По его словам, сейчас закладывается такая ситуация, которая является основой для гражданского противостояния.

При этом, к большому сожалению, российское руководство с упорством, достойным лучшего применения, игнорирует не отдельных молодых людей, не конкретно Навального, не лично Фонд борьбы с коррупцией, а целый пласт российского общества. Пласт общества, у которого нет возможности как-то вырасти, возможности профессиональной реализации,

– констатировал он.