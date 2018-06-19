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Навальный объявил о новых акциях протеста: известна причина

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Алексей Навальный
Алексей Навальный / Фото из открытых источников

Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, объявил о проведении 1 июля в городах России акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Об этом на своей странице в Instagram написал Алексей Навальный.

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Он отметил, что его штабы подали заявки на проведение акций в 20 городах.

Заявки поданы пока лишь в тех местах, где проходит Чемпионат мира. Соответственно там сохранился стандартный порядок подачи таких сообщений. Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, независимо от политических взглядов и предпочтений,
– написал Навальный.

 

Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем. Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста. Заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений. Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам всё равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии. Список городов, где поданы заявки: Белгород Бийск Ижевск Краснодар Красноярск Комсомольск-на-Амуре Липецк Мурманск Новокузнецк Новосибирск Оренбург Псков Ставрополь Тверь Хабаровск Чебоксары Ярославль

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого планируют поэтапно проводить изменения, может начаться в 2019 году.

Теги: Новости политики Новости России Митинги в России Пенсіонери Алексей Навальный
Источник: 24 Канал
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