Навальный объявил о новых акциях протеста: известна причина

Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, объявил о проведении 1 июля в городах России акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Об этом на своей странице в Instagram написал Алексей Навальный.

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Он отметил, что его штабы подали заявки на проведение акций в 20 городах.

Заявки поданы пока лишь в тех местах, где проходит Чемпионат мира. Соответственно там сохранился стандартный порядок подачи таких сообщений. Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, независимо от политических взглядов и предпочтений,

– написал Навальный.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого планируют поэтапно проводить изменения, может начаться в 2019 году.