Брата Виктора Ющенко лишили ученой степени за плагиат

Брата третьего президента Украины Виктора Ющенко лишили ученой степени за плагиат в диссертации. Петр Ющенко был доктором исторических наук.

Соответствующее решение аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла на заседании 26 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

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Диссертация Ющенко на тему "Киево-русское наследие в исторической памяти украинского общества", за которую он и получил научную степень, не имеет авторских научных положений и содержит некорректные ссылки. Более того, часть текста украдена из работ других ученых.

Защитил докторскую диссертацию он в сентябре 2019 года в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат – плагиатом, имитацию науки – имитацией. Мы благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине,

– отметил Егор Стадный, заместитель министра.

Отметим, что на этом же заседании аттестационная комиссия лишила еще двоих человек – Граничник Татьяну и Деревянко Инну – степени кандидатов наук.

Что известно о Петре Ющенко? Родился 15 сентября 1946 года на Сумщине. Инженер-электрик по образованию. Был депутатом Верховной Рады трех созывов, работал в Комитете по вопросам культуры и духовности.