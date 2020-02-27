Брата Віктора Ющенка позбавили наукового ступеня через плагіат

Брата третього президента України Віктора Ющенка та позбавили наукового ступеня за плагіат у дисертації. Петро Ющенко був доктором історичних наук.

Відповідне рішення атестаційна колегія Міністерства освіти та науки ухвалила на засіданні 26 лютого, повідомляє пресслужба відомства.

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У дисертації Ющенка на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства", за яку він і отримав науковий ступінь, не має авторських наукових положень та містить некоректні посилання. Ба більше, частина тексту вкрадена з робіт інших науковців.

Захистив докторську дисертацію він у вересні 2019 року в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова.

Важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією. Ми вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні,

– наголосив Єгор Стадний, заступник міністра.

Зазначимо, що на цьому ж засіданні атестаційна комісія позбавила ще двох осіб – Донник Тетяну та Дерев'янко Інну – ступеня кандидатів наук.

Що відомо про Петра Ющенка?Народився 15 вересня 1946 року на Сумщині. Інженер-електрик за освітою. Був депутатом Верховної Ради трьох скликань – працював у Комітеті з питань культури та духовності.