Соответствующее решение приняли местные власти, учитывая мощную поддержку Великобритании в нашей борьбе с оккупантами. Кроме того, у одесситов и британцев много общего. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Отношения Украины и Великобритании – важная тема
Спикер отметил, что Одесщину и Одессу очень много связывает с Великобританией. Речь идет, в частности, о взвешенном и холодном британском характере, близком к характеру украинцев.
Спасибо за "Гарпуны", и не только,
– сказал спикер Одесской ОВА.
Поддержка Великобритании: кратко
- С первого дня полномасштабного вторжения Великобритания оказывает колоссальную поддержку Украине. Борис Джонсон посещал Киев в апреле, а 17 июня он неожиданно приехал во второй раз. С премьером встретился президент Украины Владимир Зеленский. В рамках встречи они обсудили вопросы экономической поддержки Украины, усиление санкционного давления на Россию, гарантии безопасности для нашего государства и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.
- Джонсон подчеркнул, что вопрос Украины является принципиальным для него, поэтому политик не собирается отказываться от своих взглядов. Более того, поражение в помощи нашему государству может стать причиной его отставки.
- В начале июня стало известно, что Великобритания передаст Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М-270. Они способны поражать цели на расстоянии 80 километров.
- В Великобритании убеждены, что Украина способна отвергнуть оккупантов. Такой план озвучил Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на саммите НАТО. Он заявил, что война в Украине должна завершиться до конца 2022 года. Для этого нам нужно не менее тяжелое вооружение.
- В свою очередь, министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина сможет отвоевать все свои территории. Речь идет и о временно оккупированных россиянами Крыме и Донбассе.
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