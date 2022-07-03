Соответствующее решение приняли местные власти, учитывая мощную поддержку Великобритании в нашей борьбе с оккупантами. Кроме того, у одесситов и британцев много общего. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Отношения Украины и Великобритании – важная тема

Спикер отметил, что Одесщину и Одессу очень много связывает с Великобританией. Речь идет, в частности, о взвешенном и холодном британском характере, близком к характеру украинцев.

Спасибо за "Гарпуны", и не только,

– сказал спикер Одесской ОВА.

Поддержка Великобритании: кратко

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