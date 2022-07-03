Відповідне рішення прийняла місцева влада, зважаючи на потужну підтримку Великої Британії у нашій боротьбі з окупантами. Крім того, в одеситів та британців багато спільного. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Відносини України та Великої Британії – важлива тема
Речник зауважив, що Одещину та Одесу дуже багато пов'язує з Великою Британією. Мовиться, зокрема, про виважений та холодний британський характер, що близький до характеру українців.
Дякую за "Гарпуни", і не тільки,
– сказав речник Одеської ОВА.
Підтримка Великої Британії: коротко
- З першого дня повномасштабного вторгнення Велика Британія надає колосальну підтримку Україні. Борис Джонсон відвідував Київ у квітні, а 17 червня він несподівано приїхав удруге. З прем'єром зустрівся президент України Володимир Зеленський. У межах зустрічі вони обговорили питання економічної підтримки України, посилення санкційного тиску на Росію, гарантії безпеки для нашої держави та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.
- Джонсон підкреслив, що питання України є принциповим для нього, тож політик не збирається відмовлятися від своїх поглядів. Ба більше, поразка у допомозі нашій державі може стати причиною його відставки.
- На початку червня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні високоточні реактивні системи залпового вогню М-270. Вони здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів.
- У Великій Британії переконані, що Україна здатна відкинути окупантів. Такий план озвучив Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на саміті НАТО. Він заявив, що війна в Україні має закінчитися до кінця 2022 року. Для цього нам потрібно щонайменше важке озброєння.
- У свою чергу, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна зможе відвоювати всі свої території. Йдеться і про тимчасово окуповані росіянами Крим та Донбас.
Братчук подякував Джонсону: дивіться відео